Медведев анонсировал новые меры поддержки участников СВО

Председатель партии "Единая Россия отметил, что в осеннюю сессию, в частности, важно обеспечить принятие законопроекта, который дает ветеранам право бесплатно получать второе среднее специальное образование

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, включая право на бесплатное второе среднее профессиональное образование и проезд к месту медкомиссии, будут вынесены на рассмотрение в осеннюю сессию Госдумы. Об этом сообщил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме.

"Безусловный приоритет - это поддержка участников спецоперации и их семей. В осеннюю сессию важно обеспечить принятие законопроекта, который дает ветеранам право бесплатно получать второе среднее специальное образование. Это поможет освоить им и современные профессии. Ну и необходимо предоставить всем участникам спецоперации право бесплатного проезда до места военно-врачебной комиссии и обратно. Сейчас такое право имеют только добровольцы", - заявил Медведев.

Он также поручил депутатам обеспечить сохранение социальных льгот для детей военных и ветеранов на период после окончания школы и до поступления в вуз. Еще одной инициативой станет предоставление права на бесплатное поступление в вузы и колледжи без вступительных экзаменов в пределах установленной квоты для участников СВО.

"Это не весь набор идей, с которыми наша фракция работает", - добавил председатель партии.