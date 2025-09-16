В Центре знаний "Машук" открылся форум кавказоведов

Запланированные лекции ведущих федеральных экспертов, панельные дискуссии и тематические секции, охватив ключевые аспекты геостратегических и этнополитических реалий, будут способствовать выработке прорывных решений для дальнейшего изучения

ПЯТИГОРСК, 16 сентября./ТАСС/. Научно-образовательный форум "Российский Кавказ: история, геополитика, культура" открылся в Центре знаний "Машук" в Пятигорске. Его участниками стали порядка 120 молодых людей из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, передает корреспондент ТАСС.

"Событие призвано стать площадкой для глубокого и всестороннего диалога о прошлом, настоящем и будущем Российского Кавказа - макрорегиона, играющего важнейшую роль в минувших и современных успехах нашей страны, а также в стратегических планах по ее дальнейшему развитию", - отметил в своем приветствии полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Полпред выразил уверенность, что запланированные лекции ведущих федеральных экспертов, панельные дискуссии и тематические секции, охватив ключевые аспекты геостратегических и этнополитических реалий, будут способствовать выработке прорывных решений для дальнейшего изучения.

"Сегодня на окружном уровне проводится действительно большая просветительская работа, направленная на сохранение исторической памяти, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, гражданского единства жителей Северного Кавказа. В нее вовлечены ведущие вузы, научные организации, ученые и медиаспециалисты. Пусть сегодняшний форум кавказоведов станет для вас источником вдохновения и отправной точкой для реализации новых академических и творческих проектов", - напутствовал участников Чайка.

Генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков отметил, что Центр проводит ряд мероприятий для субъектов Северо-Кавказского федерального округа, участниками которых уже стали более 3 тыс. человек.

"Совместно с аппаратом полпреда мы проводим несколько больших базовых программ - "Лаборатория будущего", "Будущее Кавказа", программы для кадрового резерва и ребят, которые хотят развиваться в направлении государственной власти. Отдельное внимание - тем, кто изучает Кавказ. Среди вас, возможно, есть люди, которые уже сегодня много пишут про этот макрорегион, авторы монографий или учебных пособий. Для того, чтобы объединить всю экспертизу в этой области, чтобы помочь продвинуться вам в этом направлении, мы и проводим в Центре форум кавказоведов", - сказал на открытии Сериков.

Участников на протяжении нескольких дней ждут лекции и панельные дискуссии с ведущими российскими и международными экспертами, работа в группах и культурная программа. Кроме того, участники смогут выбрать наставников среди спикеров мероприятия и лично обсудить с ними различные волнующие их вопросы.