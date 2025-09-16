Турпоток за 2024 год увеличился почти на 11% и достиг 1,6 млн человек

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более 160 человек в Северной Осетии-Алании прошли аттестацию и получили сертификаты гидов. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию СКФО и приуроченной к десятилетию портала ТАСС "Это Кавказ".

"Проведена обязательная классификация средств размещения. У нас идет работа с гидами, более 160 гидов имеют соответствующее разрешение. <…> Видим большой потенциал, работать есть над чем, но результаты уже говорят сами за себя", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Минэкономразвития республики ТАСС сообщили, что турпоток в Северной Осетии за 2024 год увеличился почти на 11% и достиг 1,6 млн человек. Весной 2025 года в регионе был запущен всесезонный курорт "Мамисон". Его строительство велось командой института развития Кавказ.РФ совместно с правительством Северной Осетии и резидентами курорта.

В России с 1 марта 2025 года не допускается деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков без аттестации. Чтобы ее получить, нужно быть гражданином РФ, иметь образование и соответствовать определенным требованиям для этого вида деятельности, подать заявку через портал "Госуслуги", пройти квалификационный экзамен и зарегистрироваться в федеральном реестре, рассказали в РСТ.