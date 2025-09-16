Большой акцент делается на создании позитивного имиджа региона, отметила помощник заместителя председателя правительства РФ Ольга Голант

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС вносит большой вклад в освещение развития Северного Кавказа. Такое мнение высказала помощник заместителя председателя правительства РФ Ольга Голант.

"Регион очень сильно развивается, и вклад, который сделало агентство ТАСС в информационное освещение, очень большой. Еще с приходом в ТАСС [генерального директора] Андрея Олеговича [Кондрашова] у нас новое дыхание открылось", - сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной развитию туристического и инвестиционного потенциала Северного Кавказа и приуроченной к 10-летию информационно-познавательного мультимедийного портала ТАСС "Это Кавказ".

Она подчеркнула, что большой акцент делается на создании позитивного имиджа региона. "Потому что будучи телевизионщиками, мы все хотим картинку, мы хотим эмоции. Сейчас, мне кажется, портал "Это Кавказ" еще интереснее, чем даже 5 лет тому назад. И спасибо вам большое за то, что уделяете столько времени позитивному имиджу Кавказа. Это очень креативная среда, там очень креативная молодежь, мы наконец-то стали снимать фильмы на Кавказе, наконец-то стали приглашать, принимать международных гостей", - сказала она.

16 сентября 2025 года информационно-познавательный мультимедийный портал ТАСС "Это Кавказ" отмечает свое десятилетие. За эти годы сотрудники редакции выпустили более 4 тыс. материалов и свыше 50 тыс. новостей на сайте о жизни округа. Около 30 тыс. постов вышло в социальных сетях, а фотоархив насчитывает не меньше 75 тыс. фотографий. Авторы проекта за это время побывали на сотнях фестивалей, посетили множество выставок, говорили о значимых событиях и людях, которые не боятся пробовать новое и делают Кавказ еще лучше.