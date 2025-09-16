Стрелками на столбе указаны направления и расстояния до Владивостока, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда и ряда райцентров региона

ЙОШКАР-ОЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Туристический арт-объект "Нулевой километр" установили в точке, совпадающей с географическим центром Йошкар-Олы. Об этом сообщил журналистам глава республики Марий Эл Юрий Зайцев.

"Арт-объект, выполненный в стиле верстового столба, символизирует географический и административный центр столицы, является начальной точкой отсчета расстояний до других городов и населенных пунктов",- сказал Зайцев. В частности, стрелками на столбе указаны направления и расстояния до Владивостока, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда и ряда райцентров региона.

Проект, как напомнил Зайцев, реализован по инициативе республиканского управления федеральной почтовой службы и создан на частные добровольные взносы. "Нулевой километр", который, несомненно, станет украшением Йошкар-Олы, расположился рядом со зданием Главпочтамта",- заметил глава республики. В этой связи он выразил убеждение в том, что даже при стремительном развитии цифровых технологий, почта остается одним из самых важных видов связи.

Ранее в беседе с ТАСС Зайцев отмечал, что развитие туризма, в том числе событийного, является одной из основных задач для властей Марий Эл. В частности, в рамках нацпроекта республика получила свыше 20 млн на развитие туристической инфраструктуры Йошкар-Олы как основного центра притяжения гостей региона. Средства, как подчеркивал он, пойдут на реализацию проектов развития общественных территорий, в том числе обустройство центра города "с учетом его туристического кода".