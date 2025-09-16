Информационное освещение развития региона способствует повышению посещаемости региона, отметила помощник заместителя председателя правительства РФ Ольга Голант

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вопросы развития малого и среднего развития предпринимательства (МСП) обсудят на Кавказском инвестиционном форуме в 2026 году. Об этом сообщила помощник заместителя председателя правительства РФ Ольга Голант.

"[Мы] организовали Кавказский инвестиционный форум, который мы уже три года проводим. В следующем году в мае вновь опять встретим всех гостей со всех уголков не только России, но и привлечем из-за рубежа. Тем более, что в следующем году мы Кавказский форум молодым предпринимателям посвятим. Мы знаем, что Кавказ - это в первую очередь малое и среднее предпринимательство, и мы хотим особенно показать, чем богат наш Кавказ с этой точки зрения", - сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной развитию туристического и инвестиционного потенциала Северного Кавказа и приуроченной к 10-летию информационно-познавательного мультимедийного портала ТАСС "Это Кавказ".

Она подчеркнула, что информационное освещение развития региона способствует повышению посещаемости региона. "Мы поставили цель сделать информационную привлекательность этого региона, чтобы никто не боялся, неважно откуда, с какого уголка нашей Родины, приехать туда путешествовать, бизнес развивать, общаться. Мы помогаем как только можем и видим, что, конечно, есть успех", - сказала она.

"Это Кавказ"

16 сентября 2025 года информационно-познавательный мультимедийный портал ТАСС "Это Кавказ" отмечает свое десятилетие. За эти годы сотрудники редакции выпустили более 4 тыс. материалов и свыше 50 тыс. новостей на сайте о жизни округа. Около 30 тыс. постов вышло в социальных сетях, а фотоархив насчитывает не меньше 75 тыс. фотографий. Авторы проекта за это время побывали на сотнях фестивалей, посетили множество выставок, говорили о значимых событиях и людях, которые не боятся пробовать новое и делают Кавказ еще лучше.