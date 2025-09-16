В частности, гражданина России был приговорили почти к трем годам тюрьмы

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Земельный суд Гамбурга приговорил предпринимателя к 4,5 годам лишения свободы за нарушение режима санкций ЕС против России. Родившийся в Узбекистане 46-летний гражданин Германии, по убеждению судей, с ноября 2022 года по февраль 2024 года поставил получателям в РФ различные электронные компоненты, в том числе штепсельные устройства, переключатели, усилители, на общую сумму 850 тыс. евро, сообщило агентство DPA.

Передача товара и оплата якобы осуществлялись через Гонконг. По делу, которое суд начал рассматривать в апреле, различные сроки получили еще четыре человека. 44-летний гражданин России был приговорен почти к трем годам лишения свободы, 46-летний гражданин Германии - к трем годам. 38-летняя немка и 55-летний "русский немец" получили условные наказания.

Приговор пока не вступил в законную силу. Все пятеро обвинялись в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ в более чем 20 случаях.