Экс-посол РФ в Турции Ерхов: дипломаты окажут содействие семье пловца Свечникова

Продолжаются масштабные мероприятия по поиску пропавшего в Босфоре спортсмена, в которых участвуют моряки и авиация

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Дипломатические учреждения РФ в Турции оказывают и продолжат оказывать содействие семье пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова. Об этом в беседе с турецкими СМИ сообщил завершивший свою миссию в Турции посол Алексей Ерхов.

"Глубоко сочувствую родным и близким пропавшего российского пловца. Как подтверждает наше генеральное консульство в Стамбуле, турецкие власти, с которыми наши сотрудники находятся в постоянном контакте, продолжают масштабные мероприятия по его поиску, в них участвуют моряки и авиация. Честно говоря, сообщений о нарушении норм и правил в организации заплыва и других подобных вещах я не видел, видел информацию о намерении семьи пропавшего перевести дело в юридическую плоскость. Не знаю, правда ли это, если так - их право. В любом случае нашими загранучреждениями им оказывается и будет оказано необходимое логистическое содействие. Разумеется, строго в рамках имеющихся у дипломатических и консульских представительств полномочий, регламентированных турецким законодательством", - сказал дипломат.

Он отметил, что заплыв через Босфор - "это достаточно серьезное спортивное соревнование, которое требует от участников опыта и хорошей подготовки". "Насколько мы знаем, Свечников как раз имел неплохую спортивную подготовку, поэтому, что произошло, попросту пока не могу понять. Повторю: властями делается все возможное", - сказал Ерхов.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.