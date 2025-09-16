Отдельным направлением соглашения станет содействие коммерциализации тюменских технологических разработок в Атырауской области при посредничестве Нефтегазового Совета Казахстана

ТЮМЕНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Тюменское агентство инноваций подписало трехстороннее соглашение с Атырауским университетом нефти и газа и ассоциацией "Нефтегазовый Совет Казахстана PetroCouncil" о совместной деятельности по локализации и внедрению инновационных технологических решений на территории Атырауского региона Республики Казахстан. Подписание прошло в рамках форума TNF-2025, передает корреспондент ТАСС.

Уточняется, что отдельным направлением соглашения станет содействие коммерциализации тюменских технологических разработок в Атырауской области при посредничестве Нефтегазового Совета Казахстана. Основной площадкой для реализации соглашения станет Нефтегазовый университет Атырау.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).