Замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что лучше вакцинироваться от гриппа, пока уровень заболеваемости не достиг высоких значений

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Зафиксированный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в РФ является обычной сезонной картиной для текущего периода. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"Заболеваемость ОРВИ имеет тенденцию к росту - по сравнению с предыдущей неделей рост составил 63,8%. На самом деле, это обычная сезонная картина для этого периода, когда люди массово возвращаются в свои коллективы <...>. В настоящий момент этиология ОРВИ связана преимущественно с вирусами негриппозной этиологии, но с наступлением устойчивого похолодания неизбежно придет и грипп. В зависимости от погодных условий рост заболеваемости начинается обычно в середине осени, а пик, как правило, приходится на зимне-весенний период", - сказала она.

Эксперт Роспотребнадзора отметила, что лучше вакцинироваться от гриппа, пока уровень заболеваемости не достиг высоких значений. "Ведь грипп - семейная инфекция, им часто болеют всей семьей. Особенно важно защитить детей и людей старшего возраста, а также тех, кто имеет хронические заболевания", - уточнила она.

Она также порекомендовала носить маски, мыть руки и протирать гаджеты. Кроме того, следует избегать мест скопления людей и соблюдать респираторный этикет. "И самое главное - не заниматься самолечением, при появлении первых признаков инфекции незамедлительно обратиться к врачу и оставаться дома", - заключила Плоскирева.