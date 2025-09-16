Заявки на догазификацию домовладений рассмотрели в приоритетном порядке

МАГАС, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты "Газпром газораспределение Назрань" подключили к сетям газоснабжения несколько домов ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"В торжественных мероприятиях по пуску газа приняли участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Умар Султыгов, председатель городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Юсуп Богатырев и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" и АО "Газпром газораспределение Назрань" Альберт Льянов. Первыми навестили новый дом семьи Цунтоевых. К большому сожалению, в сентябре 2023 года глава семьи Адам погиб в зоне проведения СВО при исполнении своего служебного долга. У него остались жена Кристина и пятеро детей, в том числе трое несовершеннолетних, радушная хозяйка поблагодарила всех причастных за столь быстрое решение вопроса газификации жилья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что второй дом тоже принадлежит ветерану боевых действий Махмуду Султыгову.

"Обоим заявителям руководитель газовых компаний вручил договоры на поставку газа и на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Заявки на догазификацию обоих домовладений были рассмотрены в приоритетном порядке. В рамках мероприятий по подключению специалистами "Газпром газораспределение Назрань" были построены газопроводы среднего и низкого давления суммарной протяженностью около 100 метров, а также поставлено и установлено газовое оборудование отечественного производства по программе субсидирования ветеранов боевых действий", - сообщили в организации.