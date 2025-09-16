Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, ремонтные работы будут проводиться поэтапно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Дворцовый мост, являющийся одним из символов Санкт-Петербурга и точкой притяжения туристов, начали ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

"Сегодня на главной разводной переправе города - Дворцовом мосту - начался ремонт дорожного покрытия. Здесь обновят верхний слой асфальта на площади более 5,8 тыс. кв. м. В зоне разводных пролетов на площади 120 кв. м. уложат литой асфальтобетон. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, ремонт будет проводиться поэтапно", - говорится в сообщении.

С 16 по 25 сентября движение будет ограничено по двум полосам в направлении с Васильевского острова в центр. С 26 сентября по 5 октября - движение транспорта переключится на готовые полосы, и работы перейдут на две соседние. Финальный этап начнется 6 октября - работы перейдут на оставшиеся полосы и завершатся 15 октября. На время всего ремонта для автомобилей и общественного транспорта будет сохранено по две полосы движения в каждую сторону. Для пешеходов ограничений не предусмотрено.