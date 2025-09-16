Первый и второй этапы соревнований провели в июне

КРАСНОДАР, 16 сентября. /ТАСС/. Два этапа командных соревнований "Энергия спорта" пройдут в Краснодаре в октябре 2025 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

"Энергия спорта" стала уже традиционным и полюбившимся событием для жителей края. Чтобы попробовать себя в этом увлекательном противостоянии, к нам приезжают участники со всего региона. В третьем и четвертом этапах появился новый вид препятствий - горизонтальный скалодром. Ожидаем, что этот новый элемент порадует как новичков, так и бывалых участников", - сказано в сообщении.

Первый и второй этапы соревнований провели в июне. Участники выступали парами и командами, преодолевая полосу препятствий.

Третий этап соревнований для квартетов (женских, мужских и смешанных команд) пройдет 5 октября. Четвертый этап - финал для команд из 8 человек (4 мужчины и 4 девушки) - пройдет 11 октября.

Регистрация на оба этапа уже открыта.

Акцент на здоровье

Как уточнили ТАСС в региональной администрации, проведение соревнований "Энергия спорта" направлено на привлечение внимания к здоровому образу жизни и активному отдыху. Мероприятия подобного рода способствуют формированию осознанного отношения к здоровью и помогают развивать физическую активность среди населения.

"Соревнования "Энергия спорта" стали традиционными и любимыми среди жителей нашего региона. Они предоставляют уникальную возможность проверить свою выносливость, координацию и умение работать в команде", - отметили в администрации.

Особое внимание уделяется созданию условий для участия всех желающих вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. В частности, каждый участник получает шанс проявить свои способности и приобрести новые полезные привычки, способствующие укреплению иммунитета и профилактике многих заболеваний.

"Мероприятия включают разнообразные испытания, призванные мотивировать население вести активный образ жизни, поддерживать хорошее самочувствие и улучшать физическое состояние. Соревнования проводятся регулярно, привлекая все большее количество участников каждый год", - отметили в администрации.

"Энергия спорта" является совместным проектом министерства физической культуры и спорта и спортивного совета Краснодарского края.