МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк ПСБ намерен предоставлять финансирование для инвестиционных проектов технологического кластера "Софтлайн технологии", входящего в группу компаний Softline, в целях развития кластера. Это подразумевает соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное сторонами, сообщила пресс-служба банка.

"Основными направлениями сотрудничества являются финансирование инвестиционных проектов компаний кластера "Софтлайн технологии", в том числе по созданию центров аддитивных технологий и обработки данных, венчурных проектов и проектов в сфере промышленного производства и цифровизации экономики, расширение лизинговых программ и банковского гарантирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также намерены развивать совместную работу по аналитике рынков высокотехнологичной продукции и коммерциализации результатов научно-технической деятельности.

Поддержка отечественных высокотехнологичных компаний - ключ к развитию независимой и конкурентоспособной экономики, сказал старший вице-президент ПСБ Сергей Добрин, добавив, что банк готов предоставлять финансовые инструменты для масштабирования проектов, которые определяют будущее российской промышленности.

"Мы видим огромный потенциал в сотрудничестве с кластером "Софтлайн технологии". Наше соглашение закладывает основу долгосрочного партнерства, которое обеспечит масштабирование высокотехнологичных решений, снизит зависимость от зарубежных поставщиков и повысит конкурентоспособность российских промышленных компаний", - пояснил Добрин, чьи слова приводятся в сообщении.

В свою очередь, член совета директоров ГК Softline Роман Кувшинов подчеркнул, что данное соглашение открывает для "Софтлайн технологии" новые возможности в реализации инвестиционных программ и предоставлении современных финансовых инструментов заказчикам кластера. "Партнерство с ПСБ позволит ускорить внедрение передовых отечественных решений и обеспечит переход промышленности страны на новый технологический уровень", - пояснил Кувшинов, его слова цитирует пресс-служба.