Власти региона постоянно думают, как обезопасить детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 16 сентября. /ТАСС/. Белгородские власти будут принимать решение о переводе школьников из города Шебекино Белгородской области на дистант совместно с их родителями, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Сегодня с рабочей поездкой в Шебекино. <...> Переговорил с мамами школьников. Еще раз обсудили, что принимать решение - идти на учебу или перейти на дистант - должны все вместе - власть, родители и руководство образовательного учреждения. Исходя из понимания, где ребенку будет безопаснее: дома, оставаясь без присмотра родителей, либо под присмотром учителей в школе", - написал глава региона.

Губернатор отметил, что власти региона постоянно думают, как обезопасить детей. Для этого, в том числе, ребят отправляют на отдых за пределы Белгородской области.