Депутаты в Петербурге предложили отменить транспортный налог для плавучих музеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Петербургские депутаты внесли на рассмотрение законодательного собрания проект федеральной законодательной инициативы об отмене транспортного налога для плавучих музеев России, сообщила пресс-служба городского парламента.

"Абсолютно верная, на мой взгляд, инициатива, которая имеет принципиально важное значение для нашего города. Где еще, как не в морской столице России, может быть собрано наибольшее количество кораблей-музеев. К петербургским набережным пришвартованы: легендарный крейсер "Аврора", один из первых кораблей отечественного арктического флота - ледокол "Красин", участник морской обороны Ленинграда - подводная лодка "Народоволец", воссозданный реконструкторами петровский линейный корабль "Полтава". В Кронштадте знакомит подрастающее поколение с морской службой эсминец "Беспокойный", - приводятся в сообщении слова председателя законодательного собрания Александра Бельского.

Отмечается, что перспективы для реализации такого проекта открыли недавние изменения, закрепившие в Правилах классификации и постройки морских судов Российского морского регистра судоходства понятие "плавучий музей". Под этим термином теперь подразумевается несамоходное плавучее сооружение, которое находится на длительной стоянке у берега, не совершает никаких перевозок и используется в культурных целях.

"Не менее интересные плавучие музеи есть и у наших друзей - в Мурманске, Калининграде, Воронеже, Новороссийске и Владивостоке. Это по-настоящему живая история российского флота", - отметил Бельский. Он также рассказал, что инициатива петербургских парламентариев уже получила поддержку регионов - участников Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

По приведенным спикером заксобрания данным, за ледокол "Красин" федеральный музей-заповедник "Музей мирового океана" ежегодно выплачивает в бюджет порядка 1 млн рублей. "Музей - некоммерческое предприятие и живет в основном за казенный счет. Получается, что из одного государственного кармана деньги просто перекладываются в другой. Это явный пробел в законодательстве, который необходимо как можно быстрее исправить", - подчеркнул Бельский.