На ВНОТ наградили победителей Всероссийских конкурсов в области охраны труда

Жюри рассмотрело более 1 100 заявок

СИРИУС /федеральная территория/, 16 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийских конкурсов по охране труда прошла на X Всероссийской неделе охраны труда, передает корреспондент ТАСС.

В этом году значительно выросло число конкурсантов, так, жюри рассмотрело более 1 100 заявок.

"Система охраны труда в России активно развивается, формируется культура безопасного труда. Это один из приоритетов развития социально-трудовой сферы. Поэтому важно смотреть на различные практики и подходы, которые сегодня применяются в этой сфере, находить и масштабировать лучшие из них. От всей души поздравляю всех участников и победителей, благодарю вас за тот неоценимый вклад, который вы вносите в повышение безопасности на рабочих местах и здоровьесбережение российских работников", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Конкурсная комиссия отобрала более 100 финалистов, которые представили лучшие практические решения по своей номинации. Среди прошедших отбор участников - 773 специалиста, 34 органа власти и 336 организаций с численностью более 200 тыс. работников.

В 2025 году Минтруд провел шесть отраслевых конкурсов - "Лучший специалист по охране труда", "Лучший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда", "Лучшие цифровые решения по охране труда", "Лучшая организация крупного бизнеса в области охраны труда", "Лучшая бюджетная организация в области охраны труда" и "Лучшая организация малого и среднего бизнеса в области охраны труда".

Конкурс профмастерства в сфере соцобслуживания

Кроме того, на ВНОТ наградили победителей XIV Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. В общей сложности во всех этапах конкурса в 15 номинациях приняли участие более 3,8 тыс. специалистов. Финалистами стали 52 номинанта из 32 регионов России.

"Настоящим рекордсменом стала Тюменская область - в числе победителей пять практик этого региона. По три победы в активе Алтайского края, Вологодской и Иркутской областей. В восьми регионах в этом году сразу две практики признаны лучшими", - отметил Котяков.

Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) проходит с 15 по 18 сентября в Сочи на федеральной территории "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Минтруд РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.