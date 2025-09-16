Главархив Москвы открыл онлайн-выставку к юбилею Киностудии Горького

В основе онлайн-экспозиции были фотографии из фонда, на которых запечатлены моменты съемок известных фильмов с 1920-х по 1980-е годы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Главархив открыл онлайн-выставку "Киностудия Горького - 110", на которой можно увидеть фотографии со съемок известных фильмов, в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главархива Москвы.

"В 2025 году Киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького - одна из старейших в нашей стране - отмечает 110 лет. К этой дате Главархив подготовил онлайн-выставку "Киностудия Горького - 110", которая размещена в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", в разделе "Медиатека", подразделе "Выставки", - рассказали в пресс-службе.

В основе онлайн-экспозиции фотографии из фонда Главархива, на которых запечатлены моменты съемок известных фильмов с 1920-х по 1980-е годы. Представлены, в том числе, фотографии Игоря Ильинского, Анатолия Кторова, Веры Марецкой, Элины Быстрицкой, Леонида Куравлева и других звезд отечественного кино. Например, на Киностудии Горького был снят первый советский звуковой фильм "Путевка в жизнь" Николая Экка (1931) и первый полнометражный цветной фильм-сказка "Конек-Горбунок" Александра Роу (1941). Представлены и фотографии со съемок фильмов, вошедших в золотой фонд отечественного кино, например, кадры из фильма "Тихий Дон" (1958) Сергея Герасимова с Элиной Быстрицкой в роли Аксиньи, Лидии Федосеевой-Шукшиной и Георгия Буркова в фильме Василия Шукшина "Печки-лавочки" (1972).

На киностудии имени Горького было выпущено рекордное количество фильмов для детей и подростков. Так, среди кадров можно рассмотреть Георгия Милляра в образе Бабы-Яги в сказке "Морозко" или Веру Марецкую в роли сельской учительницы из одноименной картины Марка Донского.