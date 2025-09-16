В ЛНР в три раза увеличилось число мобильных вышек после вхождения в состав РФ

В регионе также начали работать два новых оператора мобильной связи

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Количество базовых станций мобильной связи в Луганской Народной Республике после вхождения региона в состав РФ в 2022 году выросло в три раза - до 3,6 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры региона.

"Количество базовых станций мобильной связи в республике за три года увеличилось в пять раз и составляет на данный момент 3 600. Это существенно увеличило покрытие территории мобильной связью и улучшило качество связи", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что за это время в регионе начали работать два новых оператора мобильной связи - "Миранда" и "+7 телеком". При этом sim-карты всех операторов республики - "Миранды", "+7 телеком" и "МКС" - работают на территории всех субъектов РФ. "Также появилась возможность пользоваться в ЛНР sim-картами операторов "большой четверки", - добавили в региональном Минцифры.

4 сентября в Telegram-канале администрации главы ЛНР сообщалось, что в регионе к третьей годовщине воссоединения с РФ стартовала информационная кампания "#3годавместе", в рамках которой госорганы и муниципалитеты республики рассказывают о достижениях и успехах после вхождения ЛНР в состав РФ.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.