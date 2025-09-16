Согласно процедуре, если суд считает, что жалоба подана с нарушением, то возвращает заявителю для их устранения

КАЛИНИНГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Защита главврача калининградского роддома Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога Элины Сушкевич, обвиняемых по делу об убийстве младенца, сообщила, что ждет назначения даты рассмотрения апелляционной жалобы в суде, пока она не известна.

"Мы давно подали жалобу на приговор, как положено, в течение 10 суток с даты его оглашения. Ждем рассмотрение нашей апелляционной жалобы в апелляционной инстанции", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат Камиль Бабасов. По его данным, 25 августа жалоба "была принята в апелляционной инстанции, дата рассмотрения еще не назначена". Он отметил, что был отпускной период. "Думаю, в сентябре будут заниматься тем, чтобы назначить какую-то дату", - отметил адвокат.

Бабасов пояснил, что согласно процедуре, если суд считает, что жалоба подана с нарушением, то возвращает заявителю для их устранения. Если их нет, то принимает документ и начинает готовить дело, направляет жалобу остальным участникам процесса. "Когда все будет собрано, передается в суд апелляционной инстанции для рассмотрения дела по существу. Это будет в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве", - сказал Бабасов.

По его словам, у стороны защиты основная претензия по данному делу - это нарушение права на защиту, в частности, пояснил он, с каждым разом в процессе рассмотрения дела судом, "объем доказательств, которые исследуются в суде, сужался". "Процесс не был состязательным, он был проведен с нарушением уголовно-процессуального законодательства", - считает адвокат.

История дела

Согласно данным суда, в ноябре 2018 года, чтобы не ухудшать показатели статистики медучреждения, узнав о родившемся в тяжелом состоянии младенце, исполнявшая обязанности главного врача родильного дома №4 Калининградской области Елена Белая организовала его убийство с помощью анестезиолога-реаниматолога Элины Сушкевич, которая ввела ребенку лекарственный препарат в дозировке превышающей допустимую для новорожденных.

В 2020 году врачей судили по этому делу в Калининграде. Тогда присяжные вынесли оправдательный вердикт, но решение было отменено, а дело направлено на повторное рассмотрение в Мособлсуд, где коллегия присяжных заседателей сочла вину врачей доказанной. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменения.

В сентябре 2022 года Белую и Сушкевич осудили на 9,5 года и 9 лет колонии соответственно. Мособлсуд действия Белой квалифицировал как организацию убийства малолетнего, действия Сушкевич - как исполнение убийства.

В октябре 2024 года Верховный суд отправил их дело на новое апелляционное рассмотрение. Первый апелляционный суд в Москве 18 декабря того же года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Московский областной суд.

11 августа 2025 года Мособлсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Сушкевич к 9 годам, Белую - к 9,5 года колонии общего режима, им также запретили 3 года заниматься врачебной деятельностью. Суд также удовлетворил гражданский иск, взыскав с обвиняемых в пользу потерпевшей по одному миллиону рублей.