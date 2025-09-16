На TNF-2025 определили лучшие технологические решения в ТЭК

Премия "Территория технологий" прошла в 2025 году впервые

ТЮМЕНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Призовой фонд размером 1,5 млн. рублей разделили три победителя Всероссийской премии лучших технологических решений в ТЭК "Территория технологий" в номинациях "Идея", "Лабораторный прототип" и "Промышленный экземпляр". Презентация проектов и торжественное награждение прошли впервые в рамках международного промышленно-энергетического форума TNF-2025, передает корреспондент ТАСС.

Заявки на участие в премии подали 97 компаний, 11 из которых прошли отбор и представили свои проекты: три организации, предложившие наиболее эффективные решения по локализации остаточных запасов углеводородов, снижению энергопотребления, увеличению срока службы оборудования и обеспечению безопасности на производственных объектах, получили денежные награды на запуск массового производства своей продукции.

Премия "Территория технологий" прошла в этом году впервые. По оценкам жюри и участников, она имеет потенциал стать стартовой площадкой для многих перспективных компаний, готовых делиться своими разработками. "Мы придумали "Территорию технологий" прежде всего, чтобы поддержать коллективы, которые занимаются разработкой", - отметил программный директор промышленно энергетического форума TNF Александр Сакевич. Новый этап пройдет на форуме TNF-2026.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).