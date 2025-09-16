Экспонаты доступны для гостей музея до сентября 2026 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в Москве 19 сентября обновит интерактивный комплекс "Реликвии Победы" ко Дню оружейника, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. В витрине масштабной экспозиции "Путь к Победе", представят винтовку Мосина и редкие приборы к ней.

Среди экспонатов - 7,62-мм снайперская винтовка образца 1891/30 годов, выпущенная на Тульском оружейном заводе в 1935 году, прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы "Брамит" к ней и оптический винтовочный прицел образца 1931 года.

"Винтовка Мосина образца 1891/1930 года стала первой, на основе которой в Советском Союзе было сделано снайперское оружие. Представленная винтовка сделана с посадочным гнездом под прицел ПЕ. Данный прицел был изготовлен оптико-механическим заводом № 349 в блокадном Ленинграде в 1943 году. Эти прицелы были созданы в ограниченном количестве - всего около 2 тысяч штук. "Брамит" же являлся одним из первых советских глушителей и был создан Иваном Митиным", - рассказали в музее.

Экземпляр "Брамита", который будет представлен в музее на Поклонной горе, ранее хранился в 5-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ (ГРАУ МО РФ) в Алатыре. После деактивации образцы были выставлены на продажу, и несколько из них купил частный коллекционер. Позже с помощью меценатов один из них был приобретен хранителем первой категории сектора вооружения и военной техники отдела фондов Музея Победы Александром Кузнецовым. "Крайне редкий экземпляр в хорошем состоянии, подобного нет ни в одном столичном государственном военно-историческом музее. Такие устройства находят в основном во время поисковых работ при раскопках, и состояние их неудовлетворительное. Этот "Брамит" находился на складском хранении, и он деактивирован", - сказали в пресс-службе.

Экспонаты доступны для гостей музея до сентября 2026 года. Комплекс "Реликвии Победы" реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.

О празднике

19 сентября в России ежегодно отмечается День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса. Дата была установлена указом Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал должность президента РФ, от 3 декабря 2011 года. Месяц был выбран для Дня оружейника благодаря летописям сентября 1508 года, где впервые упоминается профессия придворного оружейника. Число для праздника связано с церковным праздником Михайловым днем, посвященным архангелу Михаилу, который является покровителем небесного воинства, защитником веры и борцом со злом.