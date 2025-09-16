Речь идет о Бангладеш, Иордании, Мадагаскаре, Турции и Уругвае, указал вице-премьер

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пятая международная олимпиада по финансовой безопасности в Красноярске в 2025 году примет участников из пяти новых стран, включая Турцию и Мадагаскар, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом шла речь на заседании организационного комитета по подготовке и проведению олимпиады, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Несмотря на международную ситуацию, нам удалось не только сохранить, но и расширить уровень организации и проведения олимпиады. В Красноярск приедут почти 600 ребят из 40 государств. В этом году к участию в олимпиаде присоединились пять иностранных государств: Бангладеш, Иордания, Мадагаскар, Турция и Уругвай", - рассказал Чернышенко.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Финал олимпиады пройдет в Красноярске на базе Сибирского федерального университета с 29 сентября по 3 октября 2025 года. Чернышенко поручил после финала издать тематический буклет на русском и английском языках и снять документальный фильм.

Замминистра науки и высшего образования РФ, руководитель исполнительного комитета олимпиады Дмитрий Афанасьев отметил, что помимо основного конкурсного трека, программа включает более 100 образовательных, культурных и спортивных мероприятий. Запланированы 6 панельных дискуссий и более 30 мастер-классов. Помимо мероприятий для участников, в деловую программу входят события для экспертного сообщества.

Как подчеркнул директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, кульминацией профессионального трека станет форум Международного движения по финансовой безопасности, на котором ученые и эксперты в интерактивном диалоговом режиме обсудят с молодым поколением актуальные тенденции в цифровой сфере, связанные с ними риски и возможные пути их минимизации.