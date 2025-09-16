Также запланированы работы по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети - всего порядка 6,5 км, включая улицы Чермянская, Молодцова и Вилюйская, Полярный проезд и ряд проектируемых проездов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 67,13 га в районах Южное и Северное Медведково, Отрадное и Бибирево. Постановление по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"На проектируемой территории, ограниченной улицами Вилюйская, Чермянская, Молодцова и Полярным проездом, предполагается возвести современный городской квартал площадью 643,38 тыс. кв. м, включающий жилые комплексы, общественно-деловые и социальные объекты, в том числе школу на 1 тыс. учеников и детские сады на 400 детей, поликлинику и подстанцию скорой помощи, культурно-досуговый объект и офисные центры. В результате реализации проекта будет создано свыше 5,7 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также запланированы работы по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети - всего порядка 6,5 км, включая улицы Чермянская, Молодцова и Вилюйская, Полярный проезд и ряд проектируемых проездов.

"Для улучшения движения наземного городского пассажирского транспорта возведут здание конечной станции с отстойно-разворотной площадкой, установят современные остановочные павильоны и обустроят заездные карманы. Предполагается размещение зарядных станций для электротранспорта. В планах - благоустройство и озеленение внутриквартальных общественных пространств с устройством пешеходных зон, проездов и парковочных мест для автомобилей", - добавили в мэрии.