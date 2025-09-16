Такая динамика вызвана окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов

ПСКОВ, 16 сентября. /ТАСС/. Количество жителей Псковской области, заразившихся острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), увеличилось за последнюю неделю в два раза, превысив 3,5 тыс. случаев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В Псковской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ. Такая динамика <...> связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов. С 8 по 14 сентября зарегистрировано 3 509 случаев ОРВИ, что в два раза выше уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших - 57,5%. В городе Пскове зарегистрировано 1 597 случаев ОРВИ, или 47,1% от общего количества по региону", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, за последнюю неделю госпитализированы 24 человека с симптомами ОРВИ. Управление Роспотребнадзора по Псковской области призывает жителей региона соблюдать меры профилактики. Среди советов, которые дают специалисты, чтобы свести риск заражения ОРВИ к минимуму, мытье рук и использование антисептиков для обработки рук перед едой и приготовлением пищи. Кроме того, рекомендуется мыть руки после посещения общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой.

"После возвращения с улицы домой вымойте руки с мылом, промойте нос изотоническим раствором соли. Не трогайте грязными руками лицо. При отсутствии доступа к воде и мылу для очистки рук используйте дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или воспользуйтесь одноразовой салфеткой при необходимости прикосновения к глазам или носу", - говорится в сообщении.