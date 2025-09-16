Будет решаться вопрос трудоустройства и временного проживания Вадима и Светланы Фрейман, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников

ПСКОВ, 16 сентября. /ТАСС/. Правительство Псковской области окажет всю необходимую поддержку семейной паре пенсионеров - Вадиму и Светлане Фрейман, которых власти Латвии выдворили из страны из-за несданного языкового экзамена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Ведерников, заявив также о нарастающем давлении на русскоязычное население в прибалтийских странах.

"Без вещей, без денег, лишь с паспортами и одним маленьким чемоданом на двоих бросили поздним вечером на российской границе Вадима и Светлану Фрейман службы Латвии. <...> Русские пенсионеры не справились с языковым экзаменом. Они родились в Латвии, но всю жизнь прожили со статусом "неграждане". Успели продать квартиру, но деньги, документы и наспех собранные вещи у них украли - из комнаты в хостеле, где пришлось временно ютиться до депортации", - написал Ведерников.

Он добавил, что в похожей ситуации оказались "сотни, а, может, и тысячи русскоязычных пенсионеров в Прибалтике". "Будем помогать. Для начала попробуем восстановить документы. Гражданство России у Вадима и Светланы уже есть, значит, вопрос получения паспортов - вопрос самого ближайшего будущего. Попробуем решить вопрос с трудоустройством и временным проживанием", - уточнил губернатор.

Он отметил, что страны Прибалтики "не первый год ведут русофобскую политику". "Поэтому мы приняли целый ряд решений, чтобы в максимально короткие сроки наши соотечественники имели возможность переехать и тут же получить внимание, заботу, помощь и поддержку со стороны правительства Псковской области, со стороны государства - по всем вопросам", - отметил Ведерников.

По его словам, с начала года в Псковскую область переехали уже 1 400 человек. По оценке главы региона, "это беспрецедентная цифра". "Раньше такого не было. И, безусловно, это говорит о нарастающем давлении на русскоязычное население. Поэтому я хочу обратиться ко всем, кому поперек горла встала нацистская политика прибалтийских стран. Не ждите, когда вас выкинут на границе - без денег, без документов, без вещей. Собирайтесь и приезжайте к нам. Мы всех вас ждем. Здесь вы будете чувствовать себя, как дома - потому что здесь, и правда, ваш дом", - сказал Ведерников.