Рассмотрение уголовного дела приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров, который обвиняется в особо крупном мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, который рассматривает его уголовное дело.

"Рассмотрение уголовного дела Ляпорова приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны", - сказали в суде. В правоохранительных органах отметили, что по условиям контракта он должен отправиться в зону СВО.

Ранее сообщалось, что Ляпорову предъявлено обвинение по пяти эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемый под предлогом инвестирования в Prime Westminster LTD и London Legal Capital (LLC) похищал денежные средства у потерпевших. Общий ущерб по уголовному делу оценивается в более 50 млн рублей.

Обвиняемый занимал должность главреда российской версии журнала Playboy с 2007 по 2009 год.