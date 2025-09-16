У Жаира Болсонару "сильные приступы икоты, а также рвота и низкое давление", сообщил его сын Флавиу Болсонару

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 сентября. /ТАСС/. Бывшего президента Бразилии (2019-2022) Жаира Болсонару, которого ранее приговорили к более чем 27 годам тюремного заключения по обвинению в попытке государственного переворота, госпитализировали с недомоганием. Об этом сообщил член Федерального сената республики, сын экс-лидера Флавиу Болсонару.

"[Он] почувствовал себя плохо, у него сильные приступы икоты, а также рвота и низкое давление", - написал он в X. По словам сенатора, политика уже госпитализировали в одну из столичных больниц.

Болсонару в последние годы неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боли в животе. В 2018 году во время встречи с избирателями на Болсонару, который тогда был кандидатом на выборах президента Бразилии, было совершено нападение. Болсонару получил ножевые ранения в живот. Впоследствии ему сделали несколько операций, но периодически политик вынужден вновь обращаться за медицинской помощью из-за приступов икоты и рвоты.

12 сентября Болсонару и его сторонников признали виновными в заговоре с целью не допустить прихода к власти действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Экс-глава государства получил наказание в виде 27 лет и 3 месяцев тюремного заключения.