По словам автора книги Абдуллы Магомедова, издание станет ценным вкладом в патриотическое воспитание молодежи и увековечит память о герое Абдулле Джанболатов

МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Презентация книги "Обессмертивший имя свое" о сапере Абдулле Джанболатове состоялась в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

"Состоялась презентация книги "Обессмертивший имя свое" о герое СВО, старшем сержанте, сапере Абдулле Джанболатове из селения Нижнее Казанище Буйнакского района. Это был день памяти и скорби, день уважения к подвигу Абдуллы и его неоценимому вкладу в обеспечение безопасности страны", - говорится в сообщении.

Про героя СВО

Абдулла Джанболатов - уроженец дагестанского села Нижнее Казанище. С 2006 года служил по контракту. В 2009 году служил в Чечне сапером. Участвовал в миротворческой миссии в Сирии. В 2022 году сапером отправился в зону проведения СВО.

Награжден орденом Мужества посмертно.