Депутат Мельничук: Львов русифицируется и теряет статус самого украиноязычного

По мнению депутата горсовета, в регионе нужны меры по защите украинского языка

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Львов русифицируется, нужны меры по защите украинского языка в регионе. Об этом заявил депутат Львовского горсовета от всеукраинского объединения "Свобода" Любомир Мельничук.

По его словам, если сейчас выйти на улицу, можно заметить, что Львов постепенно русифицируется. Город, который называли самым украиноязычным, теряет свой статус, "и это катастрофически большая проблема", посетовал депутат на пленарном заседании Львовского горсовета.

"Мы будем работать над соответствующей программой для того, чтобы усилить позиции украинского языка, защитить его, чтобы Львов и дальше был источником украинизации нашей страны", - сказал Мельничук.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.