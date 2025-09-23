Владимир Соловьев посетил стенд Республики Дагестан в рамках XXIX Международного журналистского форума "Вся Россия - 2025"

МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Руководитель Агентства информации и печати Республики Дагестан Арсен Юсупов в рамках XXIX Международного журналистского форума "Вся Россия - 2025" презентовал председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву книги о героях Великой Отечественной войны и СВО - уроженцах Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев посетил стенд Республики Дагестан в рамках XXIX Международного журналистского форума "Вся Россия - 2025", который проходит в эти дни в Сочи. <…> Руководитель Агентства информации и печати Дагестана Арсен Юсупов проинформировал Владимира Соловьева о реализованных и планируемых проектах в сфере СМИ и книгоиздания, связанных с тематикой специальной военной операции. В частности, он презентовал председателю серию книг о героях Великой Отечественной войны и СВО - уроженцах Дагестана",- сказал собеседник агентства.

По его словам, присутствующий на форуме председатель дагестанского отделения Союза журналистов России Магомед Ибрагимов рассказал Соловьеву об обучающем модуле программы развития для участников и ветеранов СВО "Доблесть гор", которая инициирована главой республики Сергеем Меликовым.

"Я хочу передать привет уважаемым коллегам, уважаемым друзьям, участникам, прошедшим войну, прошедшим СВО и вернувшимся достойно домой. Теперь они возьмутся за налаживание мирной жизни, за работу уже в других условиях, таких сложных. Но их опыт наверняка пригодится", - цитирует пресс-служба Соловьева.