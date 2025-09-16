Парламентарии также рассмотрят законопроекты о заключении под стражу уклонившихся от принудительных работ и об освобождении от уплаты госпошлины родственников военных, погибших или пропавших без вести

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит законопроекты о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, о заключении под стражу уклонившихся от принудительных работ, а также документ об освобождении от уплаты госпошлины родственников военнослужащих при обращении в суд для признания бойцов безвестно отсутствующими или об объявлении их умершими.

Законопроект о денонсации конвенции по предупреждению пыток в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин. Ранее с предложением денонсировать конвенцию к главе государства обратилось правительство. Россия объявила о намерении выйти из Совета Европы в 2022 году - после того как комитет министров организации приостановил право Москвы на представительство в уставных органах СЕ. РФ уведомила генсека совета о своем выходе и о денонсации ключевого документа СЕ - Европейской конвенции по правам человека.

С этого момента Москва поэтапно денонсирует документы Совета Европы, которые не могут действовать в сложившихся обстоятельствах. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что не отказываются от своих международных обязательств в части борьбы с преступлениями и нарушениями прав человека, активно применяя национальное законодательство в этой сфере.

Депутаты Госдумы также рассмотрят в первом чтении законопроект об унификации подходов к розыску и заключению под стражу по решению суда осужденных, уклонившихся от отбывания принудительных работ. Документ в палату парламента в июне внесло правительство РФ. Предлагается предоставить территориальным органам ФСИН возможность объявлять розыск осужденного, уклонившегося от принудительных работ, по любому из перечисленных в законодательстве оснований.

Кроме того, авторы инициативы предлагают установить возможность продлевать до пяти суток срок возвращения осужденного в исправительный центр в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих возвращению. Продление этого срока будет возможно только по постановлению уголовно-исполнительной инспекции по месту пребывания осужденного. Как отмечается в пояснительной записке, это поможет устранить правовую неопределенность при решении о заключении под стражу осужденных, уклоняющихся от принудительных работ.

Дополнительная поддержка родственников бойцов СВО

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение родственников военнослужащих, погибших или пропавших без вести в период или после несения военной службы, от оплаты госпошлины при обращении с заявлениями в суд о признании военнослужащих безвестно отсутствующими или об объявлении их умершими. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы.

Согласно ГК РФ, признание военнослужащего безвестно отсутствующим или умершим происходит в судебном порядке путем подачи соответствующего заявления заинтересованным лицом, в качестве которого могут выступать родственники военнослужащего или командиры военной части или иные уполномоченные должностные лица. С 8 сентября 2024 года размер судебных госпошлин был увеличен, и при обращении в суд заявители должны заплатить госпошлину в 3 тыс. рублей за каждое отдельное требование, указывают авторы законопроекта.

Согласно законопроекту, от оплаты госпошлины освобождаются физические лица - при обращении с заявлениями в суд о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим, истцы - по искам о назначении пенсии по случаю потери кормильца - военнослужащего в результате его гибели (смерти) при выполнении задач в период проведения СВО и (или) выполнении им задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, либо позднее этого периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО.