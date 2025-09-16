В сентябре авиакомпании будут выполнять рейсы в 12 городов, включая международные направления

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара, где с 11 сентября сняты действовавшие с 2022 года авиационные ограничения, примет 17 сентября первый рейс гражданской авиации, пассажиры прибудут из Москвы бортом авиакомпании "Аэрофлот". В этот же день аэропорт возобновит международные полеты.

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.

По данным пресс-службы холдинга "Аэродинамика", в который входит международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II Великой, первый рейс состоится 17 сентября, его выполнит авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы. Позднее в этот же день состоится первый после возобновления полетов международный рейс авиакомпании "Азимут" в Стамбул. В целом авиакомпании в сентябре возобновят полеты из аэропорта Краснодара в 12 городов, включая международные направления.

Международный аэропорт Краснодар является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы выполняли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток аэропорта за 2021 год составил 5 025 063 человек - это был рекордный показатель в истории авиагавани. Тогда рост пассажиропотока составил 38% по сравнению с 2020 годом.