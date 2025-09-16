Его участниками станут 2 тыс. молодых людей, в том числе из зарубежных стран

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сентября. /ТАСС/. Участниками Слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде станут 2 тыс. молодых людей - 1 тыс. тысяча из России, еще 1 тыс. - из 120 зарубежных стран, представляющих все макрорегионы мира. Деловая программа разработана с учетом сфер, которые представляют участники, включая медиа, креативные индустрии, госуправление и образование, сообщили организаторы.

"С 17 по 21 сентября 2025 года в Нижнем Новгороде состоится первый Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Его участниками станут 2 000 молодых людей: 1 000 из России и 1 000 из 120 зарубежных стран, представляющих все макрорегионы мира, включая 200 подростков от 14 до 17 лет - 100 из России и 100 из-за рубежа. В подготовке и проведении мероприятия примут участие 520 волонтеров из разных регионов Российской Федерации: 450 будут работать на площадке, а 70 - встречать участников в Москве", - говорится в сообщении.

Свое желание принять участие в слете изъявили свыше 62 тыс. человек из 175 государств мира, что подтверждает стремление молодежи к объединению, высокий интерес к самой России и реализуемым ею молодежным проектам, а также широкий отклик на принципы, отстаиваемые страной на международной арене, - сохранения исторической памяти и традиционных ценностей, многополярности, равенства государств и взаимовыгодного сотрудничества. "Строгий отбор участников позволил объединить на площадке настоящих лидеров с подтвержденными достижениями, экспертизой в своей сфере или реализуемыми проектами, мотивированных на международное сотрудничество и обмен опытом", - добавили организаторы.

Программа мероприятия строится вокруг концепции "In Russia" - это главный смысловой посыл, ключевой элемент как самой программы, так и оформления пространства, который приглашает молодежь со всего мира быть в настоящем, уважать прошлое и строить будущее в России и вместе с Россией. Концепция вовлекает иностранных и российских участников в совместное осмысление роли России как стратегического партнера для нового поколения и позволяет каждому выразить свое отношение и видение - что лично для него значит Россия, какие возможности и перспективы она открывает, какое будущее можно построить с Россией.

Организаторы также обращают внимание на то, что программа последовательно проведет участников по пути от вдохновения к действию. Все начнется с погружения в атмосферу глобального сообщества, где каждый сможет почувствовать себя частью масштабных изменений. Далее откроются возможности для безграничного нетворкинга - поиска единомышленников и будущих партнеров. Участники переймут опыт и знания у международных экспертов и смогут представить на площадке свой собственный проект, получив рекомендации для успешного запуска и масштабирования в своих странах.

Образовательный курс и региональная программа

Кроме того, 50 зарубежных участников по направлению "Медиа" пройдут образовательный курс от дирекции фестиваля и Мастерской новых медиа. Этот трехдневный интенсив познакомит их с ключевыми трендами и вызовами современной медиасферы. Также участники от 14 до 17 лет, помимо общей программы, будут вовлечены в специальные мероприятия Движения первых.

Помимо деловой программы, участников слета ждет множество партнерских активностей, атмосферных и объединяющих событий. Они смогут окунуться в иммерсивные шоу, стать участниками творческих активностей в креативном уличном пространстве, посетить школу предпринимательства от "Авито" и испытать себя в неройгонках.

После завершения основных мероприятий в Нижнем Новгороде 200 иностранных участников отправятся в региональную программу. Они посетят 10 регионов России, где увидят памятные для страны места, познакомятся с культурным и национальным разнообразием России и посетят технологичные и промышленные предприятия. В региональную программу вошли Ивановская, Омская, Ярославская, Сахалинская, Челябинская области, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Чеченская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург.

Организатором слета выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), соорганизатор события - правительство Нижегородской области, оператор - дирекция Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие реализуется по нацпроекту "Молодежь и дети".

Слет проводится в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина о сохранении и развитии наследия Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего на федеральной территории "Сириус" в 2024 году. Следующий Всемирный фестиваль молодежи на 20 тыс. участников пройдет в 2030 году. В 2026 году состоится мероприятие меньшего масштаба - Международный фестиваль молодежи на 10 тыс. участников. Между ними ежегодно будут проводиться тематические слеты на 2 тыс. участников.