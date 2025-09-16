За три года в этой сфере приняли более 140 законов, заявил первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета "Единой России"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Экосистема помощи участникам спецоперации и их близким уже создана в РФ, ее будут дополнять новыми мерами. Об этом ТАСС заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Он отметил, что за три года в этой сфере было принято более 140 законов. "Это огромный массив. Есть еще проблемы, которые пока не решены, но сегодня можно сказать, что основной каркас, или, как мы говорим, экосистема, выстроен. Большинство вопросов, которые стояли перед нами в начале пути, решены. Но жизнь не стоит на месте - могут появляться новые вопросы. Для этого мы и работаем в Совете Федерации и Государственной думе: будем стараться максимально оперативно на них отвечать", - заключил он.

Якушев напомнил о внесенных в августе в Госдуму законопроектах, предусматривающих дополнительные гарантии для военнослужащих и членов их семей. "Думаю, они будут поддержаны, так как перед внесением они были согласованы с федеральными органами исполнительной власти. Первый касается возможности для вдов участников СВО бесплатного поступления для обучения по программам среднего профобразования, бакалавриата и специалитета", - сказал Якушев.

Еще один законопроект направлен на сохранение мер социальной поддержки детей погибших (умерших) участников СВО и сотрудников силовых структур до 1 сентября года, в котором окончено обучение в школе. "Это защитит права детей в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж или вуз. И, наконец, решится вопрос о бесплатном проезде военнослужащих к месту проведения военно-врачебной комиссии", - добавил он.