Его подвинут на пять дней вперед, на 15-е число каждого месяца, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен на 15-е число каждого месяца, соответствующее изменение вступит в силу с 1 марта 2026 года. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед - с 10-го на 15-е число каждого месяца", - сказал депутат. По его словам, у нововведения "цель одна - удобство и комфорт граждан", так как люди получают зарплату в разные даты.

"Не секрет, что многим зарплаты приходят не 1-го, 5-го или 10-го числа. Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени", - сообщил парламентарий.

После 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать другой срок внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.