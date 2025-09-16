Оверчук: Москва проработает предложение Египта расширить географию туризма из РФ

Каир готов принять инспекции из России, чтобы соблюсти требования, подчеркнул вице-премьер

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Египет предложил расширить географию туризма из РФ, Москва будет над этим работать. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам визита в республику.

"Обсуждали туризм. 15% доходов туристической отрасли Египта - это доходы, которые получаются от российских туристов. Естественно, египетская сторона очень заинтересована в дальнейшем развитии туризма. Они предложили расширить географию туризма для России. Теперь наше Минэкономразвития должно подключиться к этой работе", - сказал он.

Оверчук подчеркнул, что Египет готов принять инспекции из РФ, чтобы соблюсти требования российской стороны. "Есть определенные требования, которые мы предъявляем, - египтяне готовы принять у себя соответствующие инспекции. Предложение прозвучало, будем над этим работать", - заключил вице-премьер.

Оверчук находился во главе российской делегации в Египте с 14 по 16 сентября. Вместе с представителями бизнеса из РФ он осмотрел участок под российскую промышленную зону у Суэцкого канала, а также встретился с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, вице-премьером по вопросам промышленности и министром транспорта арабской республики Камелем аль-Вазиром, а также главой МИД Бадром Абдель Аты.