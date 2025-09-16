МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Ночные заморозки до минус двух-шести градусов прогнозируются в ближайшие дни на территориях Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодный воздух в среду и четверг будет проходить через Приволжский федеральный округ, поэтому там практически повсеместно ожидаются заморозки. В Татарстане, Пензенской, Самарской областях ночные температуры будут отрицательными: до минус двух градусов", - сказал собеседник агентства.

По словам Вильфанда, на Урале, в Свердловской и Тюменской областях, температура ночью может опускаться до минус двух-пяти градусов в ближайшие дни, несмотря на высокую температуру днем.

"На юге Западной Сибири, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, также отмечаются высокие дневные температуры, но в ночное время прогнозируется понижение до минус пяти градусов. А в некоторых районах Иркутской области 17-19 сентября заморозки составят до минус шести градусов", - резюмировал метеоролог.