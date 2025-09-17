Председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова уточнила, что соберутся лучшие наблюдатели со всей страны

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Второй Всероссийский конгресс общественных наблюдателей за выборами состоится в конце года в Москве. Об этом ТАСС сообщила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова.

"В этом году для нас было важно выстраивать новые каналы коммуникации с наблюдателями. И мы это сделали - сегодня практически с каждым наблюдателем у нас есть постоянный живой контакт. Следующим этапом в этом направлении станет проведение Всероссийского конгресса наблюдателей, который состоится в конце года в Москве", - сказала Булгакова.

Она уточнила, что соберутся лучшие наблюдатели со всей страны, "которым предоставится уникальная возможность стать инициатором качественных изменений в нашем сообществе".

Первый Всероссийский конгресс общественных наблюдателей состоялся в августе 2018 года. Он был посвящен развитию общественного наблюдения на выборах на основе цифровых технологий.

По словам Булгаковой, как показывает практика, с каждым годом силами самих участников общественного контроля появляется все больше новых практик по мониторингу выборов.

"Многие из таких новаций креативные, учитывают работу с разной аудиторией, потребности молодежи. И такие региональные практики, показавшие эффективность при организации наблюдения за выборами, в том числе и на ЕДГ в этом году, заслуживают внимания, оценки и, возможно, даже тиражирования в других регионах России", - сказала она.

На прошедших 12-14 сентября региональных выборах общественные наблюдатели присылали фото и видеоматериалы не только на ресурсы НОМ и ОП РФ, но и публиковали содержательные посты в своих социальных сетях. "Мы считаем это большим вкладом в объективное информационное освещение выборов. Сегодня мы анализируем результаты огромной работы регионов по наблюдению за выборами, по итогам которой планируем создать базу наиболее успешных практик организации общественного контроля за выборами в России", - сказала Булгакова.