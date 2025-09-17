Они будут защищены антидроновыми сетями, сообщил официальный представитель разработчика "Системы механической защиты"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Зоны безопасности для гражданского населения, защищенные антидроновыми сетями, планируют оборудовать на территории приграничных регионов России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель предприятия-разработчика "Системы механической защиты" (СМЗ).

"Мы разработали изделие "палатка Дарвина" размером 36, либо 100 кв. м. Это зона безопасности для защиты гражданского населения приграничья. Речь идет о создании средств механической защиты для мест массового скопления людей - площадей, рынков, школ, больниц и т. д. Допустим, в Белгородской области есть бетонные противодронные и противоосколочные укрытия. Но, во-первых, везде их не поставишь, а, во-вторых, модель угроз сильно изменилась. Наибольшую угрозу сейчас представляют FPV-дроны, от которых такие "палатки Дарвина" очень хорошо защищают. В настоящее время мы предложили рассмотреть массовое применение подобных изделий для защиты людей с правительством нескольких территорий РФ", - рассказали в СМЗ.

В организации уточнили, что укрытия из антидроновых сетей отличаются низкой стоимостью. "Допустим, объявляется тревога, и человек должен за 2-3 минуты добежать до какого-то безопасного места, где может укрыться от прилета дрона. В этой ситуации "палатка Дарвина" - самое эффективное и дешевое средство, которое можно применять и достаточно безопасно проводить в том числе культурно-массовые мероприятия", - отметили в СМЗ.

Как ранее сообщало предприятие-разработчик, изделия изготовлены из растягивающихся улавливающих сетей. Тип плетения "паучий узел" позволяет сети мягко снизить силу удара БПЛА и уменьшить вероятность детонации взрывного устройства.