Глава Соцфонда пояснил, какие доходы не учитывают при назначении единого пособия

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Минимальный годовой доход каждого родителя для назначения единого пособия в 2025 году должен быть не меньше 89,8 тыс. рублей, при этом при оценке нуждаемости не учитывается летний заработок детей и движение по счетам граждан. Об этом сообщил ТАСС глава фонда Сергей Чирков на полях Х Всероссийской недели охраны труда.

"При назначении единого пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей. Для получения выплат минимальный годовой доход каждого родителя должен быть не меньше четырех МРОТ. Сегодня это 89 760 рублей, при этом правило не распространяется на семьи из Донбасса и Новороссии", - сказал он.

Как отметил глава Соцфонда, в списке доходов, которые учитываются при оценке нуждаемости, предусмотрено, чтобы в него не попали отдельные виды социальной помощи и выплат. Кроме того, не учитывается летний заработок детей и движение по счетам граждан.

Однако при расчете среднедушевого дохода семьи для единого пособия в него включают проценты по банковским вкладам. Если семья имеет вклады и счета в банках, то единое пособие назначается только в том случае, если общий доход от процентов по ним не превышает региональный прожиточный минимум.

Получать единое пособие можно, только если родители и дети являются россиянами и живут в России. Размер пособия на ребенка составляет 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе. Для беременных женщин сумма пособия такая же, но считается из прожиточного минимума трудоспособного взрослого. Чирков подчеркнул, что родителю достаточно подать заявление, а остальные сведения специалисты Соцфонда по максимуму запросят и проверят самостоятельно.

