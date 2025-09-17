Больше всего вопросов связано с благоустройством дворов, расселением аварийного жилья и состоянием дорог

ХАБАРОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Свыше 9,3 тыс. сообщений внесли в атлас проблемных объектов Хабаровского края "Атлас 27", решения есть более чем по 800 из них. Об этом сообщил журналистам глава региона Дмитрий Демешин на встрече с руководителями и главными редакторами краевых и федеральных средств массовой информации, которая была посвящена подведению итогов года его работы на посту губернатора.

"Для системного решения накопившихся проблем <...> год назад был создан атлас проблемных объектов. По состоянию на начало сентября в него внесено более 9 300 объектов, из которых решено чуть более 800", - говорится в сообщении на сайте правительства Хабаровского края. Больше всего вопросов связано с благоустройством дворов, расселением аварийного жилья, состоянием дорог. Атлас, как отметил Демешин, служит не просто реестром, а целеуказанием для органов власти, позволяя выстраивать приоритеты, обеспечивать финансирование и общественный контроль. Он подчеркнул, что необходимо не потерять ни одну проблему из фокуса и наращивать темпы их решения. Губернатор признал, что во многих отраслях вопросы копились годами, но работа по их решению уже ведется при полной поддержке со стороны руководства страны.

Демешин отметил, что СМИ являются объективным зеркалом достижений власти, и поблагодарил журналистов за честное освещение как проблем, так и успехов в развитии территории. Задач, по его словам, у правительства очень много. В социальной сфере это, прежде всего, поддержка участников СВО и их близких, забота о семьях, открытие новых школ и детских садов. "Важно не сбавлять темпы в экономике, промышленности, строительстве, туристической отрасли - все эти направления я держу на постоянном личном контроле", - подчеркнул губернатор Хабаровского края.

Он отметил, что за прошедший год в регионе произошли позитивные изменения - был проведен ремонт детских садов и школ, сданы первые дома по программе арендного жилья в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, построен центр "Эвристика" в Комсомольске-на-Амуре, буквально месяц назад глава государства Владимир Путин по видеосвязи открыл набережную, которую годами ждали комсомольчане. Два важных для региона поселка - Ванино и Чегдомын - получили собственные мастер-планы. Это и новые возможности, и новое качество жизни, а также "наглядная демонстрация того, что у Хабаровского края - нет окраин", добавил Демешин.

Развитие Большого Уссурийского

Много внимания на встрече было уделено развитию острова Большой Уссурийский, где разворачивается одна из важнейших строек региона. На территории, по которой проходит граница России и Китая, планируется создание пункта пропуска, инфраструктуры для туризма и бизнеса. Пока строительство приходится реализовывать на региональные средства, деньги от Минтранса и Минвостокразвития не поступали. В марте на острове приступили к созданию первоочередных объектов - подъездной автодороги, насыпной площадки под пункт пропуска, насыпь уже готова.

"Делаем на свои, региональные [средства]. <...> По погранпереходу я <...> добился того, что в 2027 году [он] будет поставлен, и очень внимательно это контролирую. И президент здесь мою инициативу поддержал", - сказал Демешин.

Он отметил, что если ждать окончания бюрократических процедур на выделение средств, развиваться остров не будет. "Я в нее [в процедуру] вступил, естественно, переписка идет. <...> На заемные начал строить дорогу, асфальт положим, когда будет погранпереход", - сказал губернатор, добавив, что переписка с ведомствами ведется уже год.

В ходе Восточного экономического форума Демешин сообщал, что китайская сторона планирует завершить пассажирскую часть пункта пропуска к 2026 году, грузовую - к 2026 году. В планах региона организовать работу пассажирской части погранперехода по временной схеме до завершения строительства. Губернатор также сообщал, что власти края обратились к заместителю председателя правительства РФ - полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой помочь с сокращением сроков строительства пункта пропуска с поэтапным вводом с 2027 года.