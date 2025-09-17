Однако в ночь на 18 сентября в столице может похолодать до плюс девяти градусов, сообщили Гидрометцентра

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 19-21 градус тепла, в ночь на 18 сентября температура может опуститься до плюс девяти градусов.

Ветер прогнозируется южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 17 - 22 градуса, местами ожидается небольшой дождь. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс шесть градусов.