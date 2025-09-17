Как сообщили в правительстве области, в 2026 году в городе также начнется строительство нового корпуса гимназии №1

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области поручил построить пять новых школ в Благовещенске до 2035 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"До 2035 года в Благовещенске планируют построить пять новых школ. Благодаря этому удастся разгрузить ряд учебных заведений, которые на сегодняшний день значительно перегружены, что влияет на качество образования. Строительство еще одной большой школы в областном центре уже ведется. Напомним, учебное заведение, рассчитанное на 1 200 учеников, появится в северном микрорайоне города. Сдать его строители планируют в 2027 году", - говорится в сообщении.

Губернатора Амурской области Василий Орлов отметил, что город активно растет и развивается, поэтому необходимо "строить новую инфраструктуру, в первую очередь современные школы". "Дал поручение рассмотреть возможность строительства дополнительных школ в районах, которые сегодня активно застраиваются", - подчеркнул Орлов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

В 2026 году в Благовещенске также начнется строительство нового корпуса гимназии №1 в районе перекрестка улиц Калинина и Зейской. Новый корпус будет рассчитан на 250 учеников и поможет разгрузить основное здание гимназии. Точные места для еще четырех школ пока не определены. Предварительно, в 2028 году планируется строительство нового корпуса лицея №6. Кроме того, возвести новые школы предлагают в районе Тайваня и на Лазурном берегу.