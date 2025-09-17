Его задержали по подозрению в незаконном пересечении границы

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Арестованный во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении границы велопутешественник из Франции Софиан Сехили находится в СИЗО города Уссурийска. На содержание арестованный не жалуется, сообщил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимир Найдин.

О задержании велосипедиста на китайско-российской границе сообщила 5 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на его публикации в социальных сетях. Издание отмечает, что он дважды пытался въехать в РФ через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга. Представитель экстренных служб Приморья информацию о задержании подтвердил.

"Мы посетили его (Софиана Сехили - прим. ТАСС) в СИЗО Уссурийска. Он находится в двухместной камере, там есть двухярусная кровать, телевизор и чайник, необходимая посуда. Кормят его хорошо, три раза в день, правда, велопутешественник сказал, что еда в изоляторе для него непривычна, а также попросил передать ему растворимый кофе. Мы постараемся выполнить его просьбу. Но жалоб в целом он не высказывал, проблем с администрацией изолятора, говорит, нет", - сообщил Найдин.

По его словам, у арестованного возникли сложности при общении со своим адвокатом, поэтому ОНК нашла для него нового адвоката. Русский язык Софиан не знает, поэтому изъясняться ему сложно. При этом связь с семьей он поддерживает через адвоката.

По информации Le Monde, Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток.