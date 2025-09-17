Вильфанд: ясные дни в Москве закончатся 18 сентября, но холодно не будет

Днем погода станет облачной с прояснениями, отметил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Характер погоды в Московском регионе изменится с 18 сентября, солнце сменят облака, при этом условий для сильных осадков нет. Температура снизится, но останется выше климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ясная погода с голубым небом заканчивается. Дело в том, что погодой в Москве с начала сентября управлял антициклон, но с запада настойчиво пытался подойти циклон. С четверга давление в столице понизится, изменится циркуляция воздуха, и Москва окажется уже на периферии циклона. Днем погода станет облачной с прояснениями. Но все-таки будут преобладать уже облака, а не такое чистое и ясное небо", - сказал он.

Вильфанд отметил, что днем температура понизится из-за отсутствия части солнечной энергии, прогревавшей воздух. В четверг по столице и области прогнозируется около 20 градусов, в пятницу - 16-20 градусов. В выходные дни ожидается от 15 до 20 градусов тепла. Такой температурный фон на 2-2,5 градуса выше нормы. Ночью температура, напротив, останется высокой, облака будут сдерживать выхолаживание подстилающей поверхности. В течение всей текущей недели она будет держаться в районе 10-11 градусов.

"Сильных дождей в Москве не прогнозируется, они будут небольшими, потому что давление останется около нормы. Максимальное количество, которое может выпасть на этой неделе, оценивается как 3-4 мм", - рассказал метеоролог.