Мероприятие носит образовательный характер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Второй Форум молодых политиков открылся в Камчатском крае. В нем участвуют 120 человек из 15 регионов России, в том числе Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

"17 сентября в Петропавловске-Камчатском торжественно открылся Второй Форум молодых политиков, делегаты прибыли из ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Якутии, Чукотки, Тамбовской и Ленинградской, Амурской и Еврейской областей, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Камчатку представляют депутаты из семи районов и округов. Среди делегатов есть молодые ветераны боевых действий", - сообщили в парламенте Камчатского края.

Основные темы - инициативное бюджетирование, социальная архитектура, межпоколенческие коммуникации и меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Под руководством экспертов молодым политикам предстоит разработать практические проекты для реализации в своих регионах.

По словам председателя законодательного собрания Камчатского края Ирины Унтиловой, форум носит образовательный характер. "Сейчас важно быть не просто гражданином страны, а важно быть неравнодушным, активным, хотеть изменить мир и самое главное - уметь это сделать", - приводит ее слова пресс-служба.

Первый Форум молодых политиков прошел на Камчатке в 2023 году по инициативе Молодежного парламента Камчатского края.