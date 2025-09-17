Ограничения носят временный характер

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Скорость мобильного интернета временно ограничена в Туве для обеспечения безопасности. Об этом сообщает министерство цифрового развития Тувы.

"Информируем вас о временном снижении скорости мобильного интернета на территории региона. <…> Ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Минцифры Тувы запустило список сервисов, которые будут работать без ограничений даже во время снижения скорости интернета. "В список вошли: платежные системы <…>, социальные сети ("ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram), мессенджеры, сервисы такси <…>, "Госуслуги" и экстренные службы", - пояснили в министерстве.