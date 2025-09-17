Это турецкая артистка Ханде Эрчел из сериала "Постучись в мою дверь"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Турецкая артистка Ханде Эрчел, снявшаяся в сериале "Постучись в мою дверь", стала самой красивой актрисой по мнению пользователей русскоязычного сегмента социальных медиа. Это следует из совместного исследования Kion и "Медиалогии", которое есть распоряжении ТАСС.

"Онлайн-кинотеатр KION совместно с компанией «Медиалогия» провели исследование: какие актрисы чаще всего упоминаются пользователями в контексте «красоты». Абсолютным лидером рейтинга стала турецкая актриса Ханде Эрчел. Ее имя упоминали в контексте «красоты» 35 705 раз - почти в четыре раза больше, чем ближайшую «конкурентку» Дженнифер Энистон, количество упоминаний которой составило 8 390 раз", - отмечается в исследовании.

Кроме того, среди голливудских актрис, попавших в рейтинг, - Ева Лонгория (6 885 упоминаний), Марго Робби (6 778 упоминаний) и Сара Джессика Паркер (5 717 упоминаний). В числе российских артисток, чаще других упоминающихся в контексте красоты, - Юлия Снигирь (6 561 упоминаний), Светлана Ходченкова (4 762 упоминаний), Марина Александрова (3 635 упоминаний), а также Анна Чиповская (2 672 упоминаний) и Любовь Аксенова (1 810 упоминаний).

"Исследование затронуло русскоязычный сегмент социальных медиа - платформ, форумов и блогов (ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube, Youtube и другие). Анализ охватил период с 1 января по 31 августа 2025 года. Результаты показали широкий интерес к теме женской привлекательности как в российском, так и в зарубежном кино", - поясняют в пресс-службе "Медиалогии".