В атмосфере Омска превышена концентрация четырех загрязняющих веществ

Речь идет о феноле, оксиде азота и углерода, диоксиде азота

ОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола, оксидов азота и углерода, диоксида азота выявлено в Омске, где на ночь был введен режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Омской области.

"На региональном автоматизированном посту в Советском административном округе зафиксировано превышение ПДК фенола в 6,7 раза. По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", 16 сентября на стационарном посту в Ленинском административном округе зафиксированы превышения ПДК диоксида азота в 1,05 раза, оксида азота - в 1,04 раза; на стационарном посту в Советском административном округе зафиксированы превышения ПДК оксида углерода в 1,28 раза, диоксида азота - в 1,44 раза, оксида азота - в 1,43 раза", - говорится в сообщении.

В Омске на ночь вводился режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени, при котором предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу: промышленные - минимум на 15-20%, тепло- и электрогенерирующие - на 5-10%.

15 сентября в Центральном округе Омска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота, в Советском округе - фенола, диоксида и оксида азота.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78-е из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.